Conoce a los tres nuevos personajes que se integran a Isla Paraíso

Isla Paraíso, la teleserie vespertina de MEGA, entró a su recta final, sin embargo no deja de sorprendernos con sus giros dramáticos y con los nuevos personajes que se integran a la historia.

La actriz Liliana García, se sumó este jueves a la ficción para interpretar a Luciana, madre de Diego (Paulo Brunetti), quien llega para estar presente en el matrimonio de su hijo con Sofía (Montserrat Ballarín).

“Luciana es una mujer frontal. Yo soy uruguaya y mi personaje es argentina, y todas las mujeres del Río de la Plata somos frontales, que no es lo mismo que ser confrontacionales. Somos mujeres que no ponemos caritas si algo no nos gusta, sino que lo decimos”, indicó la actriz sobre su personaje en una entrevista a Mega.cl

“El mío es de esos personajes que llega al final y desata conflictos porque justamente plantea cosas frontales. Y es que ella se da cuenta de lo que siente esta chica (Sofía) y también tiene la intuición de madre, que en este caso es que a su hijo no lo aman, y Luciana dice eso”, agregó García.

Además, en el episodio de hoy destacaron los actores Tere Münchmeyer y Jaime Vadell. Ambos ayudaron a Celeste y Óscar cuando sufrieron un percance en medio de la carretera.