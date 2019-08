Ex "Rojo" María Isabel Sobarzo se arriesgó y estrenó nuevo look

Los cambios de look durante el invierno están de moda y así lo hemos visto con rostros de la televisión como Tonka Tomicic, Claudia Conserva o Martín Cárcamo que han jugado en esta temporada con nuevos cortes y colores.

Ahora fue la ex chica “Rojo” Icha Sobarzo quien sorprendió a sus seguidores de Instagram con una foto donde se ve completamente distinta.

“Y me lo corté,🙄🤗 siento que me saco un peso de encima cada ves que me corto el pelo, me encanta!!!! Atravete a cambiar de colores y cortes, te da nuevas energías 🤗😚😚😚😚, gracias Mauro, eres un sol ❤”, escribió en la red social.

Su foto ya tiene más de 4 mil “me gusta”.