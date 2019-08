Pese a denuncia Renata Bravo no logró desvincular su nombre de video porno

La comediante Renata Bravo ha pasado un difícil 2019 por un video erótico que se viralizó este año con su nombre. Si bien en un principio le causó risa, en mayo interpuso una denuncia.

“Podría decir que no me importa, pero están usando mi nombre. Dice ‘Renata Bravo intimando’ y no quiero que a mis hijas, en unos años más, les digan que su madre aparece en un video porno”, explicó aquella vez.

Pero la denuncia interpuesta en la Policía de Investigaciones (PDI) no tuvo los resultados esperados. Estando a las afueras de la Fiscalía de Las Condes, la comediante contó en sus Stories de Instagram que se había llevado una gran desilusión.

«Me fue más o menos nomás. Me explicaba el fiscal que esto no es un crimen porque no hay menores de edad involucrados. La única afectada aquí soy yo, a mi honra. Que esté mi nombre involucrado con un video porno que no soy yo», sostuvo.

Según le explicaron en la fiscalía, «es muy difícil bajar mi nombre o el video porque son páginas internacionales y es un reverendo cacho llegar a ellos. A mí no me interesa que saquen el video, sino que saquen mi nombre», precisó la panelista del programa «Milf» de TV+.

Y, bajo la misma, Renata Bravo agregó que le manifestó al fiscal que «perdí el tiempo, nomás», a lo que éste respondió diciendo que no porque al menos quedó registrada la denuncia.