Raquel Argandoña desclasificó los motivos que llevaron a la ruptura de su última relación

Hace algún tiempo Raquel Argandoña se encontraba saliendo con un hombre, pero este romance llegó a su fin de manera inesperada. ¿Qué pasó? La cooanimadora de “Bienvenidos” entregó los detalles en el programa “Sin Límite” de Radio Agricultura.

“Funcionábamos súper bien… Él estaba en un proceso de separación, con dos hijos, de 7 y 8 años, pero cual era el problema… él estaba decidido, en un principio, a separarse. Pero le viene al hombre un sentimiento de culpa, de poder recuperar su matrimonio”, partió revelando Argandoña.

Fue ahí cuando Paty Maldonado intervino y dedujo que: “Esa persona nunca dejó de pensar en la vuelta. Y lo que buscó por fuera es entretenerse, porque el hombre actúa de forma distinta…”.

La “Quintrala” agregó que luego este sujeto comenzó a llamar a su expareja, tema que Argandoña no soportó. “Le dije no, cuando tengas tu tema solucionado, yo no soy ni asistente social ni psicóloga de nadie mi amor, y menos a estas alturas. Todos los problemas con tus hijos y con tu exmujer, soluciónalos tú. Ni siquiera me los vengas a contar a mí, porque de verdad no me interesa”.

Finalmente Raquel Argandoña explicó que ella no buscaba “rehacer su vida” con este hombre, sino mantener una relación “puertas afuera”, pero no se logró.

Aquí puedes escuchar el fragmento: