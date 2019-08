FOTO | Valentina Roth muestra cómo quedó su rostro tras ser asaltada

Este jueves la bailarina Valentina Roth publicó diversos registros en sus redes sociales comunicando a sus seguidores que había sido víctima de un asalto.

Fue mediante sus “historias” de Instagram que la exchica reality compartió un registro de cómo quedó su rostro tras ser golpeada por los asaltantes.

“Ayer me asaltaron y me robaron mi cartera, me pegaron”, fueron parte de las palabras de Valentina junto al video.

Revisa las imágenes a continuación: