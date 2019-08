Natalia Mandiola cuenta su versión sobre su despido de Fox Sports: "Uno de mis jefes llega y me chispea los dedos"

La periodista Natalia Mandiola y ex “Calle 7” contó su verdad acerca de su polémico despido del canal Fox Sports Chile.

Según aseguró la periodista, todo se originó cuando se dio a conocer su “pololeo” con el ex futbolista Rafael Olarra quien es integrante del mismo canal.

Tras esto fue despedida, según comentó, y ella decidió recurrir a una acción judicial: “Yo no he perdido nada. Ellos me ofrecieron un cierto monto que no acepté. Y ahora la demanda se va a otro lado, que es la demanda civil”, fueron parte de sus palabras al programa online de La Tercera.

Sobre este tema manifestó que en un canal siempre hay competencia entre los trabajadores: “Siempre existen personas que quieren sobresalir más que otras. Yo creo que eso pasa en todas partes, no solamente en la televisión, sino que en cualquier otro trabajo. A mí en el CDF no me pasó eso del codazo ni del ‘yo quiero hablar más’. Me abrieron harto las puertas. Al final fue mi canal de formación en el deporte. Soy súper sincera“, comentó a Glamorama.

“Pero después de eso me voy a Fox… Y era un sueño que yo cumplí, porque llegué a una cadena internacional en la cual quería estar”, añadió.

“Fue triste, porque yo estaba súper bien evaluada dentro del canal… Cuando pedimos vacaciones (con Rafael Olarra), obviamente cacharon, porque las fechas eran las mismas“, siguió explicando sobre su situación en Fox Sports.

“Me acuerdo que, al llegar de vacaciones, uno de mis jefes llega y me chispea los dedos. Me dice ‘si yo te veo haciendo cualquier cosa, yo te echo cagando del canal’. Esas fueron sus palabras, delante del Rafa y de otros jefes del canal”, declaró Mandiola.

“De ahí en adelante lo pasé pésimo, pésimo… Desde agosto hasta noviembre, que ellos me echaron. Fue realmente un hostigamiento. Reuniones toda la semana. Malas caras. Me iban a ver al piso para ver qué cara tenía cuando estábamos al aire con el Rafa y otras compañeras. De verdad fue insostenible. Yo lloraba todos los días, César, cuando después me iba para la casa”, prosiguió.

Finalmente comentó que la decisión del canal de desvincularla fue “de un día para el otro. ‘Necesidades de la empresa’. Pasó que me llamaron a una reunión un día en la mañana y yo sentí, soy muy de guata, y fue como ‘me van a echar’. Fui a la reunión y me echaron”.

Cabe mencionar que actualmente la periodista está trabajando en Intrusos de La Red.