Pareja de Karol Lucero agradece apoyo de sus seguidores tras desagradable comentario

Karol Lucero se encuentra en un romántico viaje junto a su pareja María Francisca Virgilio, el que comenzó nada más ni nada menos que en Tokio.

Ahora el panelista del matinal “Mucho Gusto” viajó junto a su polola hasta Maldivas, un país tropical en el océano Índico, desde donde los enamorados publican diversas “historias” y registros juntos.

Es en este contexto que María Francisca publicó un registro desde ese lugar en un bikini rojo, recibiendo algunas críticas de parte de ciertos usuarios de Instagram.

En particular hubo un comentario que desató la furia de los seguidores de Virgilio, quienes no dudaron en defenderla.

“Faltan Miles de cazuelas horrible“, comentó la usuaria “mariajoxxe”. Ante este comentario los seguidores escribieron rápidamente comentarios de apoyo hacia María Francisca: “Si no le gusta, no vea sus publicaciones. No es necesario andar tirando mierda en los comentarios, cada cuál con lo que tiene y la @franvirgiliocl es feliz y se nota que se quiere mucho, haga eso usted también. ✌🏻”, “Dios mío cualquier perso para criticar jajajaja. Esta señora con suerte va de vacaciones a Cartagena jajjajaja. Mejorece de la envidia mujer“, fueron algunos de los comentarios.

Tras esto, Virgilio agradeció el apoyo de sus seguidores: “Repito, las amo a todas y a todos, gracias por defenderme siempre, los etiquetaría uno por uno para agradecerles“.

Revisa acá la publicación: