Puma Rodríguez habla tras recibir trasplante de pulmón: "Quisiera conocer a la familia que donó los órganos"

José Luis Rodríguez, más conocido como “El Puma” se presentará este sábado 17 de agosto en el Movistar Arena tras una larga recuperación.

Esto, luego de que en el año 2017 recibiera doble trasplante de pulmón tras ser afectado por una fibrosis pulmonar.

De esta forma, el cantante venezolano se reunió ayer con el ministro de Salud Jaime Mañalich para fomentar la donación de órganos en Chile.

En este sentido el cantante comentó que se dio cuenta de su enfermedad cuando estaba grabando un tema: “Me di cuenta cuando estaba grabando la canción ‘Los amigos’ que mi voz tuvo un bajo muy fuerte, supe que algo andaba mal. Desde ahí le presté mucha atención al asunto, porque los pulmones son muy importantes en mi trabajo. Pero llega un momento en que ya no te la puedes“, fueron sus palabras, según consignó La Cuarta.

A esto agregó que esperó por largo tiempo el trasplante de pulmón: “Esperé durante ocho meses que llegará un trasplante. En ese tiempo hay mucha preocupación e incertidumbre, vives prácticamente con el teléfono al lado”. Además, agregó que “recibí dos llamados. La primera vez fui al hospital, estuve durante 24 horas en ayuno, habían dudas y decidí que no se realizara, no estaban los médicos seguros. El segundo llamado me cambió la vida“.

Sobre la familia de la persona que donó los órganos declaró que “quisiera conocer a la familia que donó los órganos y me salvó la vida. No la conozco porque en Estados Unidos este proceso se mantiene reservado, nadie puede decir nada. Mandé una carta y estamos esperando respuesta“.