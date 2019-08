"Ya pasamos la peor parte": Mane Swett preocupa a sus fanáticos con mensaje en redes sociales

Durante la jornada del jueves la actriz nacional María Elena Swett, más conocida como “Mane” Swett publicó un mensaje en sus redes sociales que no dejó indiferentes a sus seguidores.

Fue mediante su cuenta de Instagram que la actriz explicó una situación que la está afectando. “Gracias a todos por sus mensajes de Ánimo y Compañía”, comenzó diciendo.

“Mi gatito me contagió Influenza y, si no fuera porque necesito cuidarlo a él, feliz me habría quedado como una momia debajo de mi cama. Es que te duele hasta lo que piensas“, continuó explicando la protagonista de “El Camionero” de Televisión Nacional.

Finalmente expresó: “Ya pasamos la peor parte ahora todo lo que nos queda es estar mejor.

Ánimo a los que están enfermos y a los sanos… Aprovechen!!”.

Swett recibió comentarios de apoyo de parte de sus fanáticos: “Linda Mane, qué bueno que estén mejor. Les mando un abrazo de 🐻 🤗”, “eres Seca Sin Duda alguna ¡¡ LA MEJOR !! ❤️👏👏💕💕”, “Nos alegra de que ya se están alentando ☺️💜”, “Linda! A recuperarse junto a gatito“.

Revisa la publicación a continuación: