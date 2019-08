"Salí solo del auto": Ignacio Lastra habló a casi dos años del accidente automovilístico

Este viernes en un nuevo capítulo de Podemos Hablar Ignacio Lastra reapareció en televisión.

En medio de la cena que realiza la producción y el conductor Julián Elfenbein con sus invitados, el también animador de “Pasapalabra” comentó que Lastra había omitido hablar del accidente en la primera parte del programa cuando él dijo “Pasen adelante quienes hayan salvado una vida”.

Ahí le mostró la portada de Las Últimas Noticias del día después del accidente y le preguntó directamente por su heroica acción de salvar la vida de su ex pareja Julia Fernández.

“En la vida todo acto tiene consecuencias. Como todos saben, porque ya todos saben, la verdad ni yo me acuerdo pero todos lo dieron por hecho. Ese día yo iba discutiendo con mi novia y tuvimos el accidente. Yo iba manejando, la responsabilidad es mía. Independiente de lo que haga o no la persona que va al lado o atrás, el que maneja es el que lleva las riendas de la vida, en ese caso llevaba las riendas de mi pareja también, así que yo creo que es lo mínimo, lo mínimo que hubo debe hacer, tratar de hacer lo mejor por la persona que tienes al lado“, afirmó respecto a haber salvado a su exnovia.

“Les cuento una papita. Por primera vez en la vida lo voy a contar. Resulta que a los seis meses de estar en la clínica -tengo una foto en Instagram- fueron los chicos de la ambulancia que eran de la Clínica Los Andes, no eran de la Clínica Indisa. Y ellos me escribían mensajes y tenía muchos mensajes, entonces nunca los vi. Pasaron los meses, los meses y justo un día dio la coincidencia de que apreté ese +99 y aparecía un mensaje”, dijo para luego contar que habló con uno de los rescatistas.

“Me contó muchas cosas reveladoras. Una de ellas fue de que cuando me metieron en la ambulancia yo les pedí un cigarrillo. Y gracias a que yo les pedí un puchito se dieron cuenta que estaba todo hacia adentro quemado, ¿cachai? Porque dijeron ‘este cabro se quemó por fuera’, pero por dentro también tenía la cagá”, dijo.

“Ellos fueron los primeros porque estaban estacionados, justo al frente en el momento indicado. Y aparte de haber sacado a mi novia -lo digo porque se aprovechó mucho de que no pudiera hablar-… le agradezco a todas las personas porque fueron muchas, no una, no dos. Una señora me echó tierra en las bolas. Nunca nadie supo de esa señora pero la señora me salvó mi aparato… “, relató.

Al rescatista con el que logró hablar le preguntó cómo se había salvado. “Me dijo: máster, yo te vi, saliste solo. Así que imagínate cómo me sentía. Yo entré en un estado de ira brutal, porque no es ego… sino que toda la vida me trataron mal, me decían súperman pero no salvas a nadie. Y el día que lo demostré, me lo quitaron”.