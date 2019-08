Alejandra Valle sorprende amamantando y es alabada por sus seguidores

La periodista Alejandra Valle continúa alejada de la televisión tras su salida de La Red. Sin embargo en redes sociales mantiene el contacto con sus seguidores y un ejemplo es que publica activamente fotografías en Instagram.

Este fin de semana sorprendió con una particular foto: amamantando a su hijo mayor. ¿La razón? El mes de la lactancia materna.

Es por ello que escribió unas extensas palabras que fueron agradecidas por sus seguidores, teniendo más de 1400 “me gusta” y 90 mensajes.

“Agosto es el mes de la lactancia materna. Los estudios actuales indican que la lactancia materna proporciona a los bebés ventajas de salud, desarrollo y psicológicas incomparables con otras opciones de alimentación. También beneficia a las mujeres, según la Asociación Americana de Pediatría, reduciendo el riesgo de cáncer de mama premenopáusico y cáncer de ovario”, comenzó explicando.

“La recomendación es que la lactancia materna sea exclusiva los 6 primeros meses de vida y luego se complemente con otros alimentos hasta los dos años. En esta foto, amamanto a mi hijo mayor. No encontré una con Amelia 😔, pero la alimenté con mi leche hasta el año y medio. Recuerdo con alegría esos momentos de apego con mis hijos 😊💜 #lactanciamaterna#mesdelalactancia #agosto“, agregó.

Además escribió una post data: “He leído varios comentarios de mujeres que no pudieron amamantar por diversas razones, especialmente hijos prematuros. Y lo peor, algunas que x no poder hacerlo recibieron hasta malos tratos. Lo que yo comparto en este post es información que me parece relevante. En ningún caso, pretendo asustar y menos juzgar a quienes no pudieron hacerlo. Hay muchas formas de generar apego, especialmente con toneladas de amor. Y si alguien las maltrató durante el puerperio por esa razón, eso tiene un nombre, violencia obstétrica y está mal recibirla, tan mal como que no quieran enseñarte o ayudarte a amamantar. Cariños para todas, porque no hay un solo modo de ser madre 💜”.