Betsy Camino sacó carcajadas con chascarro en "La Divina Comida"

Betsy Camino protagonizó un particular chascarro en el programa La Divina Comida de Chilevisión. El momento ocurrió cuando la modelo presentó los espacios de su hogar a los televidentes.

Es necesario destacar que Betsy participó en la instancia junto a Vanessa Miller, Fred Redondo y Fulvio Rossi.

Antes de cocinar, la modelo mostró un poco de lo que es su casa, sin embargo olvidó un detalle que no pasó desapercibido ante las cámara.

“Estas las estamos guardando, tenemos muchas más”, comentó la cubana mientras mostraba unas botellas de vino que almacenaba,

“Pero esa tiene una alarma pegada ahí”, respondió la voz en off de Jani Dueñas, provocando la risa de la modelo.

“No me la robé, lo juro. En serio no. Palabra de ladrona que no me lo robé”, dijo riendo Betsy dejando en evidencia el chascarro que se suma a la lista de “momentos incómodos” protagonizados por los participantes del programa.