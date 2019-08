Carlos Tejo y su lucha por ser padre: "Me he contactado con mucha gente para poder adoptar"

El periodista Carlos Tejo visitó el programa “Intrusos” de La Red, donde comentó diversos detalles de su vida privada.

En este sentido, Tejo comentó que ha intentado adoptar hace dos años aproximadamente: “Yo estoy esperando que llegue mi momento, y si no se da en Chile se dará en otro lado, yo me he contactado con mucha gente para poder adoptar”, comenzó diciendo.

Posteriormente criticó el sistema actual que tiene Chile sobre el proceso de adopción: “En temas de adopción, de tratamientos contra la infertilidad, estamos al debe“.

Para concluir, el periodista explicó que “hay muchas personas, hay muchas parejas que intentan ser padres”.