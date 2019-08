El lengüetazo de Kika Silva a Cristián Sánchez que aún molesta a Diana Bolocco

Diana Bolocco y Cristián Sánchez en más de una oportunidad han compartido coqueteos y piquitos con otras personas en frente de las pantallas de televisión, con el fin de alimentar el rating.

No obstante, hay uno que molestó realmente a la animadora de “Mucho Gusto”, el cuál detalló en el programa de Mega.

“¿Usted se enoja con su marido cuando le da besos a otras mujeres?“, fue la pregunta que dio inicio a esta confesión en el matinal. Y la conductora no tardó en replicar.

“Qué raro que esta niña me haya preguntado, si mi marido lo ha hecho un par de veces nomás… Un par de veces… Lo bueno de mi marido es que es inclusivo, él no discrimina por género, le ha dado besos a mujeres y hombres. Caniulef, por ejemplo. A animales también. No discrimina y eso es muy bueno de él… Debo reconocer que hay besos que no me importan y otros que…”, partió comentando Bolocco.

Tras esto, soltó el “beso” que la molesta: “Hay un beso que ustedes lo pueden buscar, que más que beso es un lengüetazo con la Kika Silva. Una mujer estupenda, 20 años menos que yo, todo en su lugar. Turgente. Lengüetazo a mi marido. Yo te diría que más que molestarme, es poco higiénico… ¡Cáchate ese lengüetazo! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Paty, qué es eso?!”.

Cabe mencionar que este hecho ocurrió cuando Cristián Sánchez animaba el extinto “SQP”, y en el panel se encontraba Kika Silva.

Finalmente Diana Bolocco se tomó el hecho con humor y aclaró que todo lo que pasa en pantalla “queda ahí”. Sin embargo, una vez que las cámaras se apagan, los coqueteos están “absolutamente prohibidos”.

Clic aquí para revisar el fragmento.