Mujer exige prueba de ADN a Mario Sepúlveda por supuesta hija no reconocida

Hace varias semanas culminó el reality de Mega “Resistiré“, donde el exminero Mario Sepúlveda se coronó como ganador del espacio.

En este sentido, la elección del ganador no estuvo exenta de polémicas luego de que algunos de sus compañeros de reality reclamaran por el modo en el que eligieron al triunfador del espacio.

Tras esto, el exminero otra vez se encuentra en medio de la polémica, luego de que Martha Labraña exigiera un examen de ADN por una supuesta hija no reconocida de 31 años.

Según lo expresado por la mujer al programa “Intrusos” de La Red, la relación con Sepúlveda duró ocho meses y según ella “no la ha reconocido hasta el día de hoy. Yo he hablado con él por WhatsApp, le digo ‘¿cuándo vamos a hacer el ADN?’. Mi hija sólo quiere el ADN, no quiere nada más“.

Posteriormente comentó cómo fue la reacción de Mario al enterarse de la noticia: “Yo le dije altiro, le comenté que estaba embarazada. Quedó para adentro, porque no podía creer que estuviera embarazada y obviamente se molestó. Me dijo muchas cosas, me dijo otras cosas que no voy a decir”.

Finalmente explicó que su hija “no quiere dinero. Sólo quiere estar tranquila“.