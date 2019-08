"No lo pasé bien, obviamente": Maly Jorquera revela lo difícil que fue hacer "Sigamos de Largo" durante este periodo

“Sigamos de Largo”, el late de Canal 13, comienza una nueva etapa. Tras la salida de Mauricio Jurgensen y el regreso de Sergio Lagos, el programa se quiere enfocar en el entretenimiento. Esto, tiene sumamente feliz a Maly Jorquera, una de las panelistas.

“Recién me estoy encontrando con lo que yo me imaginé que venía hacer, estoy muy contenta, ya más tranquila”, dijo la actriz a La Cuarta. En este último tiempo, el espacio había tomando un tinte más contingente y de debate.

“Me sentía mal porque nunca me he vendido como una persona seria, puedo serlo, pero no era para lo que se me contrató, sentía que se estaba faltando al contrato y a la palabra. Pero como me vine con tantas ganas a este canal, con mi maleta llena de ilusiones, trataba de entender qué estaba sucediendo y ahora que lo conversamos con el equipo, creo que a todos nos pasó algo parecido”, contó.

“Había órdenes distintas de todos lados que uno tiene que agarrar y hacer. No lo pasé bien, obviamente“, agregó. “Yo sentía que estaba traicionando a mi público y eso no se hace, porque yo me debo a ellos”.

Además, la comediante sostuvo que “nunca debió haber sido el programa con el mismo nombre. Los otros (Marcelo Comparini y Marco Silva) debieron seguir en su programa. Son errores que había que seguir y asumir, pagamos el pato. Yo no sabía que llegaba a Sigamos de Largo, ahí nos enteramos (Fran y Mauricio) y nos ganamos una mala onda que la gente ve desde afuera”.