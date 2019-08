Opiniones divididas dejó el ganador del programa "Yo Soy" de Chilevisión

El domingo fue la gran final del programa “Yo Soy” de Chilevisión en el que se coronó a Vicente Monsalves (imitador de Juan Gabriel) como ganador.

Primero, el jurado del programa debía definir a los cuatro mejores participantes del espacio y de este grupo el público elegía al ganador de “Yo Soy”.

Tras esto, el doble de Juan Gabriel obtuvo el mayor porcentaje de votos provenientes de público, superando a los demás participantes con 48,28% de los votos. El premio que se le entregó a Vicente Monsalves fueron 12 millones de pesos.

Mientras que en segundo lugar quedó el imitador de Vicente Fernández, Cristofer Mera, con el 31,65% de los votos.

La elección del ganador generó opiniones divididas en los usuarios de redes sociales quienes se manifestaron a través de Twitter.

Me acabo de enterar que #yosoyCHV #GranFinalYoSoy lo ganó el IMITADOR de Juan Gabriel y no el TRIBUTO a Gustavo Cerati. Lamentable pue! Nuevamente ganan los ejecutivos de @chilevision y no el real voto de la gente

— Bernardo San Martín (@bsanmartinc) August 19, 2019