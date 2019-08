Pancho Saavedra compartió sensible publicación: mujer que conmovió en "Lugares que hablan" falleció

El pasado domingo Francisco Saavedra utilizó sus redes sociales para compartir una triste noticia: una de las mujeres que emocionó a todos en el programa “Lugares que Hablan”, falleció.

Hablamos de Yanett González, voluntaria de Bomberos y escaladora, quien fue entrevistada en dos oportunidades por Pancho Saavedra, a quien le comunicó que había superado el cáncer.

No obstante, esto cambió y el animador informó a través de Instagram: “Que triste y fuerte noticia. Pensé que la batalla al cáncer ya la habías ganado, pero hoy me entero que nos dejaste, que partiste mi querida Yanett González. Gracias por la gran lección de vida que me enseñaste a mí y a todos: nunca rendirse y nunca dejar de luchar”.

Además compartió un video en donde se encuentra junto a Yanett: “Juntos subimos el volcán Lonquimay y desde ese día me demostraste que eres una mujer que lo dejó todo en la cancha. Mi cariño y tus recuerdos estarán siempre en mi corazón”.

Tras esto, en una segunda publicación invitó a la reflexión: “A veces la vida pasa tan rápido y no nos damos cuenta“, señaló.

Aquí puedes ver las publicaciones: