Ariel Levy se va de Chile y este es su nuevo destino: "Definitivamente es amor"

El actor y exchico reality Ariel Levy dejó Chile indefinidamente. Así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram donde decenas de seguidores le desearon todo el éxito.

Su lejanía con nuestro país se da cerca de un mes del final del reality “Resistiré” de Mega donde llegó a la final. ¿Los motivos? Los escribió en la red social, anunciando cuál será su destino.

“Les cuento que me enamore de México, hace tiempo que me gustaba, pero ya definitivamente es amor. Tanto así que me quedo de manera indefinida, quizás a vivir. Se vienen nuevos proyectos que pronto compartiré con todos ustedes. Si me echan de menos acá, búsquenme en mi casa @cnlchile.

#Mexico #Chile#piramidesdeteotihuacan“, escribió.

Así que por lo pronto el actor de “Qué pena tu vida” estará en tierras aztecas viviendo y planeando nuevos proyectos.