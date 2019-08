"Horrible persona": Bernardo Borgeat recibe ola de críticas de parte de animalistas

View this post on Instagram

#Postal de #campo Un finde semana distinto … Aprendiendo costumbres y valores del campo . Un chancho que se crió y sacrificó para darnos alimento, mañana estaremos asandolo de la mejor forma posible tratando de alguna manera de rendirle sus honores .🔥 (ES UNA IMAGEN QUE PARA MUCHOS PUEDE SER FUERTE Y PARA OTROS MUY COMÚN , MI INTENSIÓN NO ES MOLESTAR A ANIMALISTAS O VEGETARIANOS , AL CONTRARIO , LA IDEA ES TOMAR CONCIENCIA QUE DETRAS DE CUALQUIER COMIDA HUBO UNA VIDA (VEGETAL O ANIMAL) Y HAY QUE VALORARLO , TRATAR DE NO DESPERDICIAR ,DE NO BOTAR , NI MALGASTA LA COMIDA QUE HAYAMOS ELEGIDO COMER ) Aprendiendo de la #ganaderiaregenerativa con @ugsur y @efecto_manada el respeto por el campo ,sus animales, el equilibrio de la naturaleza El manejo #holistico y las mejores preparaciones con @matiasarteagacocinero @fuegosclandestinos @jorgeuauyr @fuegosdelsur @quebrachowines