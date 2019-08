La crítica de Patricia Maldonado al programa de Sergio Lagos: "Lo encontré un poquito desordenado"

Durante una nueva emisión de “Sin Límite” las conductoras Patricia Maldonado y Raquel Argandoña se refirieron a su participación en el programa “Sigamos de Largo” de Canal 13 donde las panelistas hablaron de su café concert “Viejas Juliás” junto a Catalina Pulido.

En este contexto, las íntimas amigas expresaron su alegría al visitar el programa conducido por Sergio Lagos y Francisca García-Huidobro, donde se sintieron muy a gusto al comentar diversos episodios de sus vidas.

Argandoña comenzó expresando que “fue un programa muy entretenido“, seguida por Patricia quien manifestó que son “encantadores ellos”.

“Te atendieron como reina”, expresó Raquel a su compañera de programa, mientras que Maldonado manifestó que “no tengo nada que decir, al contrario, se portaron estupendo, hoy día en la mañana me trajeron flores“.

“El equipo de gente muy encantadora, muy buena pila, muy atentos todos, en preocupación, en qué necesito”, expresó Maldonado sobre el trato que le dieron en Canal 13.

No obstante, no todo fueron halagos de parte de la panelista de “Mucho Gusto”, ya que manifestó que hubo un hecho que no le gustó.

“Fíjate que el programa se me hizo bastante corto”, comentó Raquel, frase con la que concordó Maldonado: “Fíjate que a mi también se me hizo corto, entretenido, lo encontré un poquito desordenado“, lanzó.

Ante los dichos de Maldonado, Raquel defendió el programa y expresó: “¿Por qué siempre criticar ‘Pata’?“, a lo que su compañera respondió que “porque tiene que haber un momento en que también te dejen hablar y expresar“.

“Bueno era primer día de Sergio y se reincorporaba a lo que había sido su programa también, yo creo que la adrenalina”, fue la defensa de Raquel al conductor del programa de Canal 13.

Finalmente Patricia expresó que “ahora es un programa que depende también, no sólo de los animadores, sino que también de los invitados“.