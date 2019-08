"¿Cuál es la idea?": Las ácidas críticas que recibió Sabrina Sosa por publicar video tras el asalto que sufrió

Hace algunos días la modelo argentina Sabrina Sosa fue víctima de un violento asalto en los estacionamientos subterráneos del Mall Plaza Norte, ubicado en la comuna de Huechuraba, el cual implicó la sustracción de su hijo de 3 años.

Tras lo sucedido, Sosa se dio el tiempo de agradecer el apoyo que recibió de parte de sus seguidores y también envió un potente mensaje en el que prometió “hacer justicia”.

Además, este miércoles la modelo publicó un video mostrando cómo quedó su pierna tras sufrir una fractura en su rodilla derecha.

Junto al registro Sabrina escribió el siguiente mensaje: “Estoy ahora en periodo de reposo absoluto . Apostando al tratamiento que empecé ayer, buscando evitar la cirugía por parte de los médicos , si ellos que son capos tienen fe cómo no la voy a tener yo“, fue parte de lo que expresó.



No obstante, el video no fue bien recibido por algunos usuarios de Instagram, quienes la criticaron por compartir su estado de salud: “Mal lo que te paso, pero la idea de mostrar lo mal que quedaste esta demás, deberías preocuparte mas de la salud de tu pequeño.. Y a much@s les a pasado lo mismo q a ti y se aferran a su entorno no a redes sociales, para q gente extraña te de apoyo q sabemos te da igual..”, “Cual es la idea de subir fotos hací …”, “Andas a lo kenita?“, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Revisa la publicación acá: