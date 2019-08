El riesgo que tomará Patricia Maldonado: "No hay nada que me vaya a convencer de lo contrario"

La panelista del matinal de Mega Patricia Maldonado narró una importante decisión que tomará en relación a su cuerpo.

Fue en una nueva emisión de “Sin Límite” que Patricia narró cuáles son sus planes para más adelante y contó por qué tomó la determinación a su compañera e íntima amiga Raquel Argandoña.

“¿Por qué no puedo correr un riesgo yo a esta altura de mi vida?“, comenzó expresando Maldonado durante el desarrollo del programa radial. Ante las palabras de Patricia, la coanimadora del matinal “Bienvenidos” comentó sorprendida: “Déjame sentarme bien, ¡no puedo creerlo Maldonado!”.

“Tomé una determinación, yo me dije a mí misma, ‘¿qué pierdo a estas alturas de mi vida?’, nada, no pierdo nada”, continuó contando Maldonado.

A esto agregó que “mi determinación es inapelable, o sea no hay nada que me vaya a convencer de lo contrario (…) me dije a mí misma, ‘¿es necesario que lo hagas a tus 69 años?’, y yo dije sí ¿por qué no?, ¿por qué no puedo correr un riesgo a los 69 años?, si ya he caminado por tantos caminos, he zapateado por tantas fondas, ¿por qué no?, ¿a quién le hago daño?”, agregó.

“Me convencí: he decidido hacerme una cirugía plástica, porque me vi anoche y me encontré con que se me cayó mi ‘cogotito’ y se me cayeron los ojitos“, aseguró.

Finalmente Raquel reflexionó sobre los dichos de Patricia: “Yo soy súper adicta, no adicta, pero me decían ‘opérate esto’ y yo ya vamos me opero, pero con el correr de los años uno le empieza a tomar miedo y respeto a los operaciones y a las cirugías“.