Elizabeth Ogaz tendrá su propia fonda llamada "No te hagay la vístima"

La mujer del viral de la “vístima”, Elizabeth Ogaz, por fin le podrá sacar provecho a su error de pronunciación. Luego de lamentarse por lo mal que lo ha pasado, su suerte ha cambiado. Obtuvo ayuda del Gobierno para una casa y ahora emprenderá con su propia fonda para estas Fiestas Patrias.

La fonda será bautizada como “No te hagay la vístima” y estará el 18, 19 y 20 de septiembre en su ciudad natal, La Calera. La información se dio a conocer a través de un video que circula en redes sociales.

“Hola amigos soy la vístima, los quiero invitar a mi gran fonda ¡Todos invitados! Y no te hagais la vístima. Si no vienes, no andes llorando lágrimas de cocodrilo”, dice la promoción.

Están confirmadas las actuaciones de Agrupación Marilyn, La Sonora de Tommy Rey y los argentinos de Garras de Amor en la medialuna de la Hacienda El Melón.

