La replica de Francisca García-Huidobro a Jani Dueñas: "Que se mejore"

El día de ayer Jani Dueñas arremetió contra Raquel Argandoña, Tonka Tomicic y Francisca García-Huidobro luego de que las animadoras compartieran imágenes de lo que será su nuevo estelar en Canal 13.

En una de las fotografías las próximas conductoras de este nuevo estelar aparecen con bolsas de compras, postal que la comediante aprovechó de destruir con un ácido comentario: “En serio llevan bolsas de compras. ¿Fueron a comprar personalidades y cerebros nuevos? Regio chiquillas”.

Si bien Jani Dueñas borró la publicación al poco rato, los usuarios ya la habían registrado y quedó en internet.

Diario La Cuarta consultó a las aludidas por este tema. Fran García-Huidobro respondió de manera concisa: “Que se mejore, no diré más“, citando la célebre frase del humorista argentino Jorge Alis que utilizó en su última presentación en Viña.

Raquel Argandoña fue otra de las consultadas y no emitió algún comentario más que: “No me interesa para nada“.