"No saben que trabajan para mí": Karol Lucero responde a sus "haters"

El panelista del matinal de Mega Karol Lucero se encuentra en un romántico viaje junto a su pareja María Francisca Virgilio disfrutando de sus vacaciones.

El locutor radial está en estos momentos en Hong Kong, desde donde ha publicado diversas fotografías y videos en sus redes sociales, recibiendo múltiples comentarios de sus seguidores, que ascienden a 2 millones en Instagram.

En una de las últimas fotografías que publicó Lucero, un usuario de Instagram le preguntó: “Karol, ¿por qué la gente te tira mala onda en Twitter?“.

Ante esta pregunta, el panelista de “Mucho Gusto” respondió con un singular comentario: “Da Igual… veo el lado positivo; es un grupo insignificante que no supera 10k donde ninguno me conoce realmente y que además no saben que trabajan para mi 🤗“, respuesta que obtuvo más de 80 “likes”.

Revisa acá la publicación: