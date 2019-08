"No tienes cuerpo": Adriana Barrientos vuelve a ser blanco de críticas por su "delgadez"

La modelo Adriana Barrientos, que se hizo conocida por participar en programas tales como “Trato Hecho” o el matinal de Televisión Nacional “Muy buenos días a todos”, ha recibido fuertes críticas estos últimos días de parte de diversos usuarios de Instagram por su estado físico.

La modelo constantemente publica fotografías en sus redes sociales, mostrando su figura mediante videos y fotografías, recibiendo todo tipo de comentarios.

En esta ocasión la “Leona”, como es conocida, publicó un registro en bikini que causó opiniones dividas en sus seguidores de Instagram.

Mientras que algunos elogiaron a la modelo, otros emitieron ácidas críticas: “Si no fuese por tus implantes mamarios no t notarias. Eres demasiada pero demasiada flaca !!! No tienes cuerpo. La luli es mil veces mejor que tu y natural en las piernas y trasero a puro ejercicios”, “Chuuuuu hay menos carne q una bicicleta ahí 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ya la perdimos”, “Tan flaka q estas te faltan cazuelas 😅😅😂😂”, “Que no es la hermana de peter la anguila?“, fueron algunos de los comentarios que recibió Adriana.

Revisa la publicación a continuación: