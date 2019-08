El consejo que le dio "Kel" a su mamá que remeció a Raquel Argandoña

“Organízate, organiza tus ‘lucas’, yo igual, cuando seas viejita igual yo me voy a preocupar de ti, pero yo no me voy a preocupar como eres tú con la abuela“. Estas fueron las palabras que “Kel” Calderón le expresó a su madre, según lo comentó Raquel Argandoña en un nuevo programa de “Sin Límite”.

La coanimadora de “Bienvenidos” narró una particular situación que la descolocó por completo, y que tiene relación con las palabras que le dijo su hija “Kel”.

La influencer le comunicó que si ella se enfermaba, ella no iba a dejar de “hacer su vida” por cuidarla, lo que estremeció a Argandoña.

“Me dijo: ‘mamá junta la plata porque si tú no eres autovalente, tengas a alguien que te cuide, ¿me entiendes?’, así tal cual, tal cual“, comentó Raquel sorprendida ante las palabras de su hija.

“Entonces me dijo ‘mamá yo siempre voy a estar pendiente, pero quiero que sepas que si yo quiero un postgrado y tú estás viejita, yo lo voy a ir a hacer, no voy a dejar de hacer mi vida por acompañarte a ti‘”, siguió narrando Argandoña sobre la conversación con “Kel”.

“‘No es que te vaya a abandonar, que no se entienda mal’ y yo dije, ‘me parece fantástico’. Igual me remeció el cuento“. expresó.

Finalmente manifestó que “yo dije: ‘Okey, voy a ordenarme y voy a disfrutar lo que yo tengo, por eso si voy a viajar ahora viajo, porque cuando yo necesite una asistencia me voy a quedar en mi casa que me atiendan y para eso he trabajado toda mi vida, para tener una vejez digna“, concluyó Raquel.