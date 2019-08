Angélica Castro se emociona al cumplir el sueño que tenía junto a su hija Laura

View this post on Instagram

Muy buenas noches!!! Una semana intensa y gratificante!! No se imaginan lo feliz que estoy de finalmente estar cumpliendo este sueño junto a Lau!! Gracias por sus mensajes tan cariñosos y positivos!! He sentido muy fuerte tanta energía !! Les envió lo mejor a cada uno de ustedes!! Ahora a dormir que mañana se viene el lanzamiento oficial de nuestros zapatos “Casa Laporte by Angelica Castro” #Shoes