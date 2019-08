Camila Recabarren terminó su relación con Dana Hermosilla: lo confirmó en video con Pamela Díaz

El día de ayer hablábamos de cómo en las redes sociales se habló de una posible ruptura amorosa entre Camila Recabarren y su entonces novia Dana Hermosilla, con quien estuvo por varios meses y reconoció su homosexualidad.

Esto comenzó luego de que la presentadora de CHV compartiera una storie junto a Dana, con un sensible mensaje: “Eres una hermosa persona. ¡A brillar!“.

Por otro lado, Dana Hermosilla replicó y compartió una fotografía en Instagram que confundió a los internautas, pues no quedaba claro si habían terminado su relación o continuaban.

“Siempre bendecidas, nunca inbendecidas, hoy y mañana ❤“, escribió Dana Hermosilla en una fotografía en donde ambas aparecen besándose.

Pero esto no acaba aquí, pues finalmente se sumó su colega Pamela Díaz.

La animadora de “Viva la Pipol” compartió una serie de videos a través de su cuenta de Instagram, donde arremetía contra Recabarren por utilizar su estacionamiento.

No obstante, mientras se dirigía a ella, Pamela Díaz le preguntó por qué estaba vestida así y Camila respondió: “Porque estoy soltera y está de moda”

Tras esto Díaz le dijo: “Camila no me toques, cochina”, para que la ex Miss Chile finalmente respondiera: “Vengo vestida así para que me des la pasada“.

Aquí puedes revisar los registros: