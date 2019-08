El emotivo pedido de Raquel Argandoña a Patricia Maldonado para su funeral

En una nueva emisión de “Sin Límite” las conductoras Raquel Argandoña y Patricia Maldonado abordaron un tema sensible para ambas.

Las íntimas amigas se refirieron al momento cuando “tengan que partir”. Fue en este contexto que la coanimadora del matinal “Bienvenidos” Raquel Argandoña expresó que “cuando tú hablabas de la muerte, a mí los ojitos se me ponen brillosos, o sea estamos tan compenetradas las dos, que no existe esa posibilidad de que una de las dos parta”.

Ante esto, su compañera Patricia Maldonado manifestó: “Por ejemplo, si tú me dices a mí ‘Maldo tú me tienes que cantar’, ¡imposible!“, declaró.

La panelista de “Mucho Gusto” manifestó que no podría cantarle a Raquel debido a la pena que tendría en ese momento. “¿Tú no me cantarías a mí?, yo ya te dije que yo quiero que me cantes ‘a mí manera"”, expresó Raquel, a lo que Patricia respondió que “no podría, yo creo que no podría“.

Tras esto, Raquel bromeó al respecto: “Si no yo te peno toda la noche, no, toda la vida, te peno todas las noches“, manifestó.

Finalmente Patricia comentó que “me costó cantarle a mi mamá (…) es que tu no sabes lo que es cantar con emoción”, concluyó.

Escucha el momento a continuación: