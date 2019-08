Raquel Argandoña se da una nueva oportunidad en el amor

En una nueva emisión del programa “Sin Límite“, la conductora del espacio Raquel Argandoña confesó que está saliendo con un hombre menor, lo que su compañera del espacio Patricia Maldonado criticó duramente.

Cabe recordar que Argandoña ya había tenido una relación con un hombre de 44 años, con quien terminó debido a que según sus palabras, aún estaba pensando en su exesposa, de la que supuestamente se estaba separando.

“Yo hoy día salgo“, comenzó expresando Raquel. “¿Pero… y previa?” preguntó su íntima amiga, a lo que Argandoña respondió “es que la voy a hacer larga“, dando a entender que se vería con alguien.

“Ten cuidado”, le expresó Patricia a su compañera de programa, palabras que Raquel decidió responder inmediatamente: “La previa es mucho más importante que la relación misma, el enamoramiento, el ‘whatsappiar’, los mensajes de audio, es como rico“, manifestó.

“Pero es muy joven otra vez para ti, ¿cuál es tu idea?“, lanzó Patricia a Raquel. “No, igual es un tema, pero rico, hoy día es viernes, no trabajo sábado mañana, ¿por qué no darme una oportunidad?“, expresó Argandoña.

“El otro día cruzó, atravesó la calle de la manito para que no se perdiera”, bromeó Patricia a su compañera de programa.

“¡Mentira, mentira Pata mentira! no te lo presento porque es tu gusto y porque igual le gustan demasiado las mujeres mayores“, manifestó Raquel a Maldonado, a lo que respondió que “a mí los ‘cabros’ chicos no me gustan, a mi me gustan los hombres viejos“.

“No es ‘cabro’ chico“, concluyó Raquel Argandoña