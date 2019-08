J Balvin envía cariñoso saludo de cumpleaños a su ex con foto donde luce irreconocible

J Balvin utilizó sus redes sociales para saludar por su cumpleaños a María Osorio, quien fue su expareja por más de 10 años y con la que estuvo a un paso de contraer matrimonio. Hoy es su mejor amiga.

La expareja del cantante agradeció el tierno mensaje. María Osorio se dedica al periodismo deportivo y fue muy importante, al parecer, en la vida de J Balvin, quien no logra olvidarla y siempre la tiene presente. Ahora, el controversial músico compartió una imagen de ambos en su Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Ahí les dejo para que empiecen bien el día 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 chaooooo Una publicación compartida de J Balvin (@jbalvin) el 21 Jul, 2019 a las 4:21 PDT

“¡¡Feliz cumpleaños!! A quien fue mi novia por 10 años, vio en mi lo que pocos veían, aguantó lo que pocas personas podrían y hoy día puedo llamarte mi mejor AMIGA @monaosorio“, escribió J Balvin en su cuenta oficial de Instagram.

La reciente publicación de J Balvin en su cuenta de Instagram superó el millón de ‘me gusta’ y sus fieles seguidores no dudaron en pronunciarse al respecto con comentarios muy afectivos hacia la expareja.

Ella, en tanto, le respondió con estas palabras: “Eres mi alma gemela y las almas gemelas no siempre se refieren al amor. Las almas gemelas son almas que necesitan de la otra, que disfrutan con la otra, que se sienten vivos con esa persona cerca y por eso tú lo eres. Gracias porque tú también me has dado un amor sincero desde el momento en que me conociste, gracias por inspirarme, apoyarme, por vivir la REMALA y la REBUENA conmigo. Nunca voy a poder pagarte tu compañía porque es ÚNICA, mi gatito del arcoíris, espero que nunca nos bajemos de él🌈. Te amo demasiado”.

En una entrevistada pasada, María Osorio confesó que J Balvin le propuso matrimonio, pero que por diversas razones no se pudo concretar la boda. Sí, hubo anillo. Pensábamos en nuestro proyecto de vida juntos. Sin embargo, llegó un momento en el que me dejé de ver en ese tiempo y espacio en el que me había ubicado años atrás”, indicó.

