"Estoy más rica que nunca": Renata Bravo se consolidó como MILF

Fue en marzo que Renata Bravo se integró al programa MILF, siendo compañera de Claudia Conserva y Yazmín Vásquez, luego de la partida de Maly Jorquiera a Canal 13.

Pese a haber tenido un difícil inicio en las pantallas de TV+, hoy goza de un gran momento. Así lo explicó en una entrevista con el diario La Cuarta.

“Estoy feliz, siento que es un año sabático de pega. Hasta el año pasado tenía 6 trabajos, y así mi vida fue 20 años seguidos”, comenzó.

La vieja rutina de Renata Bravo deambulaba entre madrugar en la radio, su participación en el matinal de La Red, Hola Chile, y sus obras de teatro. Pero desde que se sumó al set de Milf, en TV+, es todo distinto.

“Yo no sabía que la Maly era tan querida, y cuando me lo ofrece la Claudia me tiré en la piscina sin saber eso”, explica.

“Al principio fue complicado en redes sociales, explicar que la Maly se había ido por otros proyectos. Pero al tercer día se acabó eso, nosotros tenemos casi que un fan club, caí muy bien parada. Fueron los primeros 2 días que hubo un resquemor, pero después entré muy bien”, recuerda.

-¿Cómo van estos 6 meses en el programa?

Venir a Milf es como no venir a trabajar, es juntarse con las amigas. Lo paso chancho y de verdad que ha sido un bálsamo que la vida me dio. Relajado… Independiente que la he pasado bien en todas mis pegas, pero esto no necesita un estudio previo, acá es una reunión de mujeres, es gratificante, una zona de confort.

– Te cambió harto la vida, parece.

Totalmente. Antes estaba a las 6 am en radio, entonces por 3 años no iba a dejar al colegio a mis hijas y ahora para ellas es una maravilla. El trayecto al colegio es una fiesta, ahora aprovecho y estoy 100 presente. No estoy estresada, voy al gimnasio, ahora tengo hasta tiempo para carretear. Antes, a las 9 pm estaba acostada viendo noticias, ahora es relajado todo, me junto con mis amigas, me cambió mucho.

¿Te sientes una Milf? Al concepto de mujer madura y guapa.

De todas maneras me siento una Milf, independiente, libre e inteligente. Yo con toda humildad solo me comparo conmigo misma y, en el sentido de ser rica, estoy mejor que nunca y me siento como tal.

-Esa ricura debe tener su receta…

No ha sido algo impuesto, va de la mano, cuando tienes tiempo te alimentas mejor. El año pasado se me detectó una enfermedad autoinmune y eso me llevó a tener otra energía. Ahora me veo mejor que antes, tomé conciencia en todo sentido, fue un renacer, fue todo tomado de la mano, y para bien. Mi enfermedad me hizo tomar conciencia de muchas cosas que estaba haciendo mal. Ahora lo revertí, estoy como toro en el gimnasio, después voy a Milf, a buscar a mis hijas, estoy con ellas, todo está fluyendo.