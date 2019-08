Le piden plata por Instagram a Nico Gavilán, pero las historias no le "conmueven" tanto como para darles

El flamante ganador de $396 millones de “Pasapalabra”, Nicolás Gavilán, está pensando qué hacer con el premio. Y también debe lidiar con quienes le piden ayuda económica.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el estudiante de pedagogía en música de la Universidad de Concepción reveló que le piden plata a través de Instagram, pero él ha decido hacer caso omiso de las peticiones.

“Me han pedido plata por Instagran. Me han llegado hartas peticiones de plata, pero yo no he respondido. Tengo asumido que no puedo enfocarme tanto en eso”, dijo.

“Hay historias que me conmueven, pero parece que no me conmueve tanto, porque o si no les daría plata“, agregó.

Contó que le llegan pidiendo donaciones por “problemas familiares, como pagar universidades, esas cosas. Mayormente deudas. También enfermedades”.

Con cerca de 200 mil seguidores en la red social, Gavilán asegura que puede lidiar con este tipo de situaciones. “Creo que lo puedo enfrentar bien, no me estresa tanto porque leo los mensajes, pero después se me olvidan. No estoy tan pendiente de eso”, afirmó.