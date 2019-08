Trini de la Noi descarta haberse operado: "Para lo flaca igual tengo mis cositas"

La modelo chilena Trinidad de la Noi tiene que responder constantemente lo mismo: si se ha puesto implantes mamarios. Desde que salió en la portada de la revista Elle de Argentina, las dudas se intensificaron.

“Todo el mundo me empezó a preguntar si me puse pechugas”, dijo la rubia a Las Últimas Noticias. Sin embargo, ella dice que no se ha hecho nada. “Siempre he tenido pechugas, desde que me desarrolle en 2013”, aclaró.

La diseñadora que le hizo el vestido para la gala del Festival de Viña 2019, le consultó lo mismo. “Ella me tuvo que ver desnuda porque me estaba haciendo el vestido y tenía que estar sin sostén y me preguntó ‘¿te operaste las pechugas?’ y le dije que no y me dijo ‘la embarró que con lo flaca que eres tengas pechugas’. Incluso me dijo ‘que heavy que no las tengas operadas"”.

“Para lo flaca que soy igual tengo mis cositas, caderas, pechugas entonces nunca he querido cambiar nada“, dijo, descartando platearse una cirugía estética en el futuro cercano. “Ahora, uno nunca sabe, porque si el día de mañana uno tiene hijos y las pechugas quedan en el suelo, no sé”, aclaró.