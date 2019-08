Así reaccionaron Rosalía y J Balvin tras ganar en los MTV Video Music Awards

Rosalía y J Balvin se llevaron, este lunes 26 de agosto, el MTV Video Music Award (VMA) a mejor videoclip en la categoría ‘Latin’ gracias a su colaboración ‘Con Altura’, en una gala celebrada en Newark, Nueva Jersey, EE.UU.

La cantante española, vestida con un entallado traje negro con cristales del mismo color, expresó el “honor increíble” de estar en dicha gala, viniendo desde su Barcelona natal, y dio las gracias por la oportunidad de actuar allí.

“Muchas gracias. La verdad, no lo esperaba. Este es un honor increíble. Estoy muy feliz de estará acá representando a mi país y mi cultura”, dijo Rosalía en inglés. Luego añadió en español: “Yo vengo de Barcelona”.

“Gracias por dejarme actuar esta noche y cantar en español”, agregó visiblemente emocionada. Los segundos luego de la premiación fueron grabados por la hermana de Rosalía, Pili Vila Tobella (@daikyri), y publicados como una historia en Instagram.

En tanto, el colombiano se despidió del público de los MTV Video Music Awards pidiendo apoyo para la Amazonía, afectada recientemente por los constantes incendios forestales.

La categoría de “Mejor videoclip Latino” enfrentaba a “Con altura”, la colaboración de la catalana, J Balvin y El Guincho, con otros grandes de la música latina, como Bad Bunny, Karol G o Maluma.

Rosalía, además de en esta categoría, fue nominada a Mejor nuevo artista, Canción del verano y Mejor colaboración, en estas dos últimas también gracias a “Con Altura”. J Balvin tenía dos nominaciones en categoría ‘Latin’, otra de ellas con “I Can’t Get Enough”, en la que el colombiano actúa junto a Benny Blanco, Tainy o Selena Gómez.

.@rosaliavt is giving us GLAMOUR on the red carpet tonight! 💫

Don’t miss her #VMAs performance tonight at 8p on MTV! 🔥 pic.twitter.com/iOX4BXAYJS

— MTV (@MTV) August 26, 2019