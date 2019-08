"¿Es Pamela Díaz?": Ignacia Michelson impacta con cambio de look similar a la animadora de CHV

La ex chica reality Ignacia Michelson ha vuelto a sorprender a sus seguidores de Instagram, esta vez con un cambio de look que está dando de qué hablar en el ciberespacio.

“¿Les gustó mi cambio de look?“, preguntó la ex Resistiré. Sus seguidores quedaron impactados, pues su nueva apariencia recuerda a la animadora del matinal “Viva la Pipol” de CHV, Pamela Díaz.

“Pensé que era la Pamela Díaz Jajaja”, “Jjaja veo que no fui la unica que penso era la pamela diaz! 😅😅😅”, “Pamela días eres tu??? ❤️❤️❤️”, “Pensé que era Pamela Díaz, pero después me dije no Pamela no es bonita 😅😅 perdón la comparación 🙏”, fueron algunos de los mensajes que notaron la similitud.

¿Qué crees tú? Revisa la imagen: