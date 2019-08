Ex participante de "Resistiré" Aída Nizar presenta a su nueva pareja

View this post on Instagram

. .🇮🇹: NON C’È NIENTE DI PIÙ AFFASCINANTE DELL’AMORE. . #aidanizar #adoromivida #adorolamiavita #amor #felices #amar #amarincomensurablemente #felicidad . .🇮🇹LA MIA PERLA DI SAGGEZZA OGGI🇮🇹: ”Amare è trovare nella felicità dell’altro, la tua felicità.”