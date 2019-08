La persona que ha brindado apoyo a Pamela Díaz tras su separación

Uno de los rasgos más llamativos de Pamela Díaz es su fuerte personalidad que es expuesta en la televisión. No obstante, esto no significa que no hayan momentos negativos en su vida.

Hace un par de semanas se confirmó su separación del empresario Fernando Téllez, lo cual de seguro no la ha tenido tan alegre como siempre.

Ante este bajón quien se ha mostrado como apoyo han sido sus amigas, y quien ha acaparado las stories que comparte “La Fiera” es Rocío Marengo.

“Me dijo ‘estoy triste, estoy aburrida, vení, vení, vení’ yo me organicé y vine”, detalló la trasandina en una entrevista a LUN.

Por otro lado Díaz contó que se ríe bastante con Rocío. “Es que ella es muy falladita jajaja, tiene unas salidas…“.

Pamela también informó que su ruptura amorosa fue de hace un tiempo y su entorno cercano lo sabía.

“Esto se supo ahora, pero fue hace tiempo. No di detalles ni mucho menos, pero yo vengo de un proceso de harto tiempo. Lo dije cuando me sentía tranquila para hacerlo. Todo mi entorno, mis amistades, mi familia y mi equipo sabían de esto. Ya hoy lo paso mejor, trato de reírme de algunas cosas”, detalló.

Finalmente Rocío relató que junto a Pamela no solo han desarrollado una faceta laboral, sino que también en lo personal.

“Que ella haya confiado en mí para llamarme en esta etapa, con todo el tema de la separación, para mí es valorable. Ella tiene mucha fuerza, energía, no está abajo, pero sentí que ella se apoyó en mí y que quería que viniera para salir o para charlar”, cerró Marengo.