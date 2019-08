"Se las da de veinteañera": Antonella Ríos responde a usuaria que la criticó por sus fotos

La actriz y locutora radial Antonella Ríos fue duramente criticada a través de sus redes sociales por diversos usuarios quienes expresaron que “ya no estaba en edad para utilizar el tipo de ropa” que muestra en una des sus últimas fotografías.

Cabe mencionar que la actriz participa en un espectáculo realizado en el casino Enjoy, donde muestra todo su talento en el baile.

Tras esto, Antonella publicó un registro en su cuenta de Instagram utilizando la ropa que ocupa durante el show, el que tiene hasta el momento más de 100 mil reproducciones.

No obstante, varios de los usuarios criticaron su vestimenta aludiendo a su edad: “Póngase ropa señora”, “señora, hasta cuando haciendo el RIDÍCULO”, “me encanta ver a una mujer mayor… Que se las da de veintiañera“, fueron algunos de los ácidos comentarios que recibió.

Ante la última crítica, la actriz no se quedó callada y decidió responder con el siguiente mensaje: “No me las doy , me siento la raja eso es 💪🏻“.

Revisa la publicación a continuación: