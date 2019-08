¿Qué le pasó? Pamela Díaz apareció en "Viva la Pipol" con la boca chueca: debió explicar qué le pasó

El día de hoy en “Viva la Pipol” Pamela Díaz tenía algo extraño y sus compañeros lo notaron de inmediato.

“No puedo hablar“, partió comentando la animadora del espacio, que se tapó la boca por largos minutos para luego revelar la causa de esto: su boca estaba completamente chueca y dormida en el lado izquierdo.

Díaz habló con el portal Página 7 y explicó lo ocurrido: “Tenía una muela con un tratamiento conducto que no me arreglé bien y pasó a otra muela. Me dolía mucho y tuve que irme a urgencia en la mañana”.

Sobre por qué fue si tenía este problema, comentó que Jean Philippe está de vacaciones, por lo que debió ir “con la boca chueca no más. Se me pasó la anestesia y después pasó“.

Finalmente comentó que si bien recibió críticas por parte de los televidentes, “soy humana, tengo anestesia en la boca como cualquier otra persona y se me enchueca la boca y todo. Y eso fue“, cerró.

Aquí puedes ver un video del fragmento: