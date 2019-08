Raquel Argandoña explicó su ausencia en el matinal "Bienvenidos" a dos semanas de su arribo

El 12 de agosto de este año los conductores del matinal de Canal 13 Tonka Tomicic y Martín Cárcamo confirmaron la llegada de Raquel Argandoña a las pantallas de “Bienvenidos” como coanimadora, tras su polémica salida del espacio.

Tras esto, la panelista ha recibido comentarios divididos de parte de los televidentes, quienes en algunas ocasiones la han criticado por algunas actitudes, tal como sucedió ayer cuando fue duramente criticada por su forma “despectiva” de saludar a Renato Avilés, más coanocido como “Sensual Spiderman”.

En este sentido, durante este martes se pudo evidenciar la ausencia de Raquel en el espacio de Canal 13, hecho que extrañó a los seguidores de la “Raca”.

Por este motivo la conductora de “Sin Límite” decidió explicar su ausencia mediante su cuenta de Instagram: “Hola no siempre se esta como uno quiere ,no podré ir a trabajar contagiaría a todos 💁‍♀️ y me carga estar en cama 😥“.

Tras las palabras de Raquel, sus seguidores de la plataforma le enviaron todo su apoyo: “Animo ya la hecho de menos…pasara..🙌”, “Acuérdate Raquel que nuestro cuerpo habla y a lo mejor quería un descanso 🌷⚘🌷⚘🌷🛫”, “Pucha recién llegaste a trabajar y ya te enfermaste…parece q hay malas vibras por esos lugares…Cuidado😞”, “Tienes que pasar agosto Raquel 😂😂, cuídate, saludos“.

Revisa la publicación a continuación: