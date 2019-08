Renata Bravo reflexiona sobre su nuevo estilo de vida: "Jamás me imaginé publicar fotos en el gimnasio"

La actriz Renata Bravo y actual integrante del programa MILF, se refirió al cambio que ha tenido este último tiempo, en relación a la vida saludable por la cual optó.

En conversación con el medio La Cuarta, la actriz explicó que “ahora me veo mejor que antes, tomé conciencia en todo sentido, fue un renacer, fue todo tomado de la mano, y para bien. Mi enfermedad me hizo tomar conciencia de muchas cosas que estaba haciendo mal. Ahora lo revertí, estoy como toro en el gimnasio, después voy a Milf, a buscar a mis hijas, estoy con ellas, todo está fluyendo”, explicó sobre su cambio de vida.

Tras su entrevista, Bravo afirmó ha recibido comentarios divididos de parte de diversos usuarios de Instagram, por lo que decidió enviarle un mensaje a todos sus seguidores.

“A raíz del titular de la cuarta ‘estoy más rica que nunca’ es en comparación sólo a mi misma, he recibido muy buenos comentarios y otros bien chaqueteros, pero saben?, me siento orgullosa de habérsela ganado a una enfermedad autoinmune que me tenía sin ánimo ni pa levantarme de mi cama“, comenzó expresando.

A esto agregó que “por eso publico esto, que jamás me imaginé publicar….. fotos en el gim y mostrando la guata“, manifestó.

Las palabras fueron acompañadas con una fotografía donde aparece sonriente desde el gimnasio. El registro cuenta con diversos comentarios positivos de parte de sus seguidores, tales como: “Eres lo más rico mi reina !!! 😍❤️🙌🏽”, “1, 2,3 Rica!!!! Y sabes además eres linda persona que es lo más importante, siga nomás mostrando su linda guatita y tus fotos en el gym eres un gran y motivador ejemplo para muchos 😘👏🏻💪🏻”, “Eres mi mayor motivación Renata, estas regia!!! 👏👏👏“.

Revisa la publicación a continuación: