Valentina Roth se sinceró sobre el mal momento que está pasando: "No puedo estar demostrando felicidad cuando no es así"

Durante la jornada de ayer la bailarina y ex integrante del programa “Calle 7” Valentina Roth publicó diversos registros que dejaron preocupados a sus seguidores de redes sociales.

La bailarina primero publicó dos videos donde aparece notoriamente triste y llorando, y acompañó los registros con la siguiente frase: “Yo tratando de partir bien la semana bkn…“. Posteriormente publicó otro registro con la siguiente frase: “Prefiero tomarme unas ‘chelas’ a doparme“.

Tras los múltiples comentarios que recibió por parte de sus seguidores preguntándole qué le había pasado, la exchica reality decidió expresar lo que estaba sintiendo: “Perdón porque partí súper bien el día, pero no puedo estar demostrando felicidad cuando no es así, quizás hay que ser más trasparente y si uno tiene pena, demostrarlo“, comentó primero.

A esto agregó que “no lo estoy pasando bien, no estoy en un buen momento, tengo pena y punto, así somos las personas: lloramos, reímos, así es la vida, con altos y bajos”, siguió comentando.

Posteriormente narró por todo lo que había pasado este último tiempo: “Como saben partí el año así: quedé embarazada y después a los cuatro meses perdí la ‘guagua’. Después de eso tuve complicaciones, por lo cual estuve como cuatro meses en la clínica todos los días, o sea todos los lunes y miércoles, fue súper complicado eso“.

A esto agregó que se enfrentó a un tumor cancerígeno en el útero y “el tema familiar siempre ha sido muy complicado, laboralmente tampoco las cosas están tan buenas en la tele, la gente que trabaja en la tele sabe (…) y en el tema amoroso también como que he sufrido un poco, no he tenido buena suerte”, expresó.

Finalmente agradeció a los usuarios de Instagram por todo el apoyo recibido: “Gracias a la gente que se está preocupando, mañana ya es otro día, ya estaré mejor creo“, concluyó.