El caso continúa: Javiera Díaz de Valdes no llega a acuerdo con víctimas de choque

A fines de mayo del 2018, la actriz Javiera Díaz de Valdés se vio envuelta en un accidente de tránsito con un motociclista.

La principal víctima, Felipe Mancilla Donaire, estuvo en riesgo vital y se sometió a múltiples operaciones. No obstante, no logró recuperar la movilidad de sus piernas.

Desde el entonces, ha pasado más de un año desde el incidente. Este martes se llevó a cabo una nueva audiencia de preparación para el juicio oral, presentándose una salida alternativa a este caso que aún no está resuelto.

Fue así como se presentó una indemnización de 1 millón y medio, tanto para Mancilla como para su pareja Norma Millán. No obstante, esta fue rechazada, pues los gastos que han desembolsado habrían superado los 4 millones de pesos.

“La cifra parece una burla, teniendo en cuenta que mi representado ha tenido ya tres operaciones y se tiene que someter a dos más. Ellos (la defensa) querían gastos que estuvieran expresados en documentos, pero no están contemplado otros. Por ejemplo, Felipe no ha podido trabajar durante un año y no ha pagado su pensión alimenticia“, señaló Ana María Villaseñor, abogada de Mancilla, en conversaciones con “Intrusos”.

Tras esto la abogada señaló que comenzaría con una demanda civil, con el fin de obtener los resultados y recibir la justicia que aseguran merecer.