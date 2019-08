Nicole y Begoña Basauri finalmente hablan sobre su singular parecido físico

En más de una oportunidad la actriz Begoña Basauri y la cantante Nciole han sido comparadas.

La panelista de “Mucho Gusto” detalló en el programa que han sido varias las veces en que la han confundido con la cantante cuando la ven en lugares públicos.

No obstante la artista visitó el matinal de Mega con el fin de promocionar su concierto por sus 30 años de carrera, por lo que el encuentro entre ambas mujeres fue inevitable.

Si bien el tema de su gran parecido no se tocó en el espacio, LUN recogió la versión de ambas sobre esta singularidad.

Begoña comentó una oportunidad en la que la confundieron con Nicole afuera de TVN: “Era la primera vez que venía entrando a TVN en mi auto (…) Un grupo de gente se me tira encima y empiezan a golpear el capó. Yo pensé ‘Listo, la rompí. Con esto internacionalizo mi carrera’. Iba con la música súper fuerte, bajo la ventana y les digo ‘Gracias por el cariño’. Y caché que me gritaban ‘Nicole, Nicole’, y ahí se dieron cuenta y dicen: ‘Aaaaah, no es nada. Es la actriz’“.

Nicole se sumó a las palabras de Begoña y también se encuentra un parecido con la actriz. “Hay algo en la nariz, en esa zona y sabía que la gente decía que teníamos un parecido. Una vez me escribieron para comentarme que me parecía a la Begoña. Yo igual encuentro bacán que me lo digan porque es preciosa”, detalló.