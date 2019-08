La confesión de Amaya Forch: "Siempre he sido un poco antisocial o tímida"

View this post on Instagram

Así soy, estoy, detrás, pero estoy. Y observo. Siempre he sido un poco antisocial o tímida y es porque me siento torpe al tratar de encajar. Pero cuando logro desintegrar la imagen total al acercarme a las personas para conocerlas, esa barrera desaparece. Se transforma en un close up maravilloso que me permite centrarme en los ojos de quienes voy conociendo y así descubrir y empatizar. Desafiarnos a avanzar es la mejor forma de evadir nuestras convicciones. Igual es pelúo!! 😜🤪