Patricia Maldonado rememoró el masivo despido en Mega: "No lo podía creer"

En una nueva edición de “Sin Límite” de Radio Agricultura, Patricia Maldonado rememoró el día en que hubo un despido masivo en Mega, canal donde lleva 18 años.

“Un día me fui de vacaciones y cuando llegué, no había nadie. No estaba ni la animadora, ni el animador, ni el director del programa, ni el productor, no había nadie. Y cuando llego me dicen: ‘¿sabía ustedes que no están? Se fueron todos"”, recordó.

Tras esto contó que ella, junto a dos personas, debieron sacar el programa adelante. Luego narró que no se enteró de nada, solo hasta que llegó al programa: “Yo no puedo creer esto, no lo puedo creer“.

Luego informó que continuaron con algunas eventualidades, pero el canal no se murió. “Mira lo que es Mega hoy… Nadie se muere“, cerró.

Aquí puedes escuchar el fragmento: