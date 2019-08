Ariel Levy sobre sus "haters": "Es fácil hacerse el valiente con un celular"

Hace dos años aproximadamente el actor Ariel Levy visitó México con el fin de promocionar la nueva película que integrará, titulada “Hazlo como hombre”.

En este contexto, el actor recibió múltiples burlas y críticas tras realizar una entrevista sobre esta película, ya que aparece hablando con un marcado acento mexicano.

Tras lo sucedido, el actor decidió hablar sobre los negativos comentarios que recibió de parte de sus “haters”: “Las redes sociales te siguen a todos los países, así que no te puedes alejar de los haters, pero es algo que sólo se da allá. Es fácil hacerse el valiente con un celular“, comentó a La Cuarta.

Sobre su video viral manifestó que “ya me web… la vez pasada por eso, el video es viejo. Así te hacen hablar (los productores) para conseguir personajes, porque si hablas como chileno no entienden nada y no consigues pega. Sólo en una película me dijeron ‘habla como chileno’”, declaró.

Por otra parte, el actor se refirió a su carrera en México y manifestó sobre las oportunidades que “no es que Chile no me las entregue, acá por volumen hay más posibilidades como artista en general”, expresó.

Revisa el viral a continuación: